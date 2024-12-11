Устроили шоу. Аталанта – Реал Мадрид 2:3. Видеообзор матча
Но потеряли Мбаппе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" и "Аталанта" устроили взрывной матч.
На 10-й минуте голом отметился Мбаппе. Для француза этот мяч стал его 50-м голом в Лиге Чемпионов. Но радость была недолгой. На 36-й минуте француза пришлось заменить из-за травмы. К тому же, "Аталанта" сравняла счёт к перерыву.
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Футболисты испанского клуба были не намерены сдаваться и за 3 минуты забили дважды. Винисиус Жуниор, восстановившийся от травмы, забил гол и отдал ассист. Адемола Лукман отыграл гол. Но этого было мало.
В таблице Лиги "Аталанта" занимает 9-е место с 11-ю набранными очками. "Реал" поднялся на 18-е место с 9-ю очками.
Лига Чемпионов. Бергамо. "Стадио Бергамо"
"Аталанта" - "Реал" 2:3
Голы: де Кетеларе (45+2, пенальти), Лукман (65) – Мбаппе (10), Винисиус (56), Беллингем (59)
Видеообзор матча:
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