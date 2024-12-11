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Потеряли шансы на продолжение борьбы. РБ Лейпциг – Астон Вилла 2:3. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

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Потеряли шансы на продолжение борьбы. РБ Лейпциг – Астон Вилла 2:3. Видеообзор матча

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Немецкий "РБ Лейпциг" пытался спасти ситуацию, но "Астон Вилла" оказалась сильнее.

Борьба продолжалась до последней минуты. Немецкий клуб пропустил быстрый гол на третьей минуте и уже на 27-й сравняли счёт. Команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме за "Астон Виллу" вышел Дюран, который за 12 минут после выхода оформил дубль. Правда, один гол был забит с офсайда и отменён. "Лейпциг" на 62-й минуте сравнял счёт и был близок к ничьей.

Но Эмери выпустил джокера – Баркли, который забил победный гол через 2 минуты после выхода. "РБ Лейпциг" вылетает из еврокубков, заняв 34-е место "Астон Вилла" - близка к ТОП-8 и занимает 3-е место.

Лига Чемпионов. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" - "Астон Вилла" 2:3

Голы: Опенда (27), Баумгартнер (62) – МакГин (3), Дюран (52), Баркли (85)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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