Сейвы не помогли. Зальцбург - ПСЖ 0:3. Видеообзор матча
Австрийская команда не может победить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два матча подряд "Зальцбург" не может победить.
В Австрию приезжал "ПСЖ". Фаворит как на бумаге, так и на поле. Если бы не вратарь "Зальцбурга" – счёт был бы разгромным.
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Французский клуб забил три безответных гола. "Зальцбург" ударил один раз и это был сейв Доннарумы.
ПСЖ выровнял статистику и занимает 24-е место с 7-ю баллами. "Зальцбург" - 32-й с 3-мя баллами.
Лига Чемпионов. Зальцбург. "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" - "ПСЖ" 0:3
Голы: Рамуш (30), Мендеш (72), Дуэ (85)
Видеообзор матча:
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