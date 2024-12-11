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Сейвы не помогли. Зальцбург - ПСЖ 0:3. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Австрийская команда не может победить

Сейвы не помогли. Зальцбург - ПСЖ 0:3. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два матча подряд "Зальцбург" не может победить.

В Австрию приезжал "ПСЖ". Фаворит как на бумаге, так и на поле. Если бы не вратарь "Зальцбурга" – счёт был бы разгромным.

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Французский клуб забил три безответных гола. "Зальцбург" ударил один раз и это был сейв Доннарумы.

ПСЖ выровнял статистику и занимает 24-е место с 7-ю баллами. "Зальцбург" - 32-й с 3-мя баллами.

Лига Чемпионов. Зальцбург. "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" - "ПСЖ" 0:3

Голы: Рамуш (30), Мендеш (72), Дуэ (85)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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