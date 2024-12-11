Динамо вышло в весеннюю часть Молодёжной Лиги Чемпионов. 2 Коррику U19 – Динамо U19 1:4. Видеообзор матча
Молодцы!!!
fcdynamo.com
"Динамо" вышло в весеннюю часть Молодёжной Лиги Чемпионов.
Забивали два футболиста и оба оформили дубль. В разных таймах. В первом нападающий Матвей Пономаренко, после передач Дмитрия Кремчанина.
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Во втором тайме дублем отметился вышедший на замену полузащитник Богдан Редушко. Он заменил Кремчанина на 63-й минуте.
С общим счётом 9:1 "Динамо" вышло в весеннюю часть Молодёжной Лиги Чемпионов.
Молодёжная Лига Чемпионов. 6-й тур
"2 Коррику U19" - "Динамо U19"
Голы: Пономаренко (15, 42), Редушку (68, 80)
Видеообзор матча:
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