Динамо вышло в весеннюю часть Молодёжной Лиги Чемпионов. 2 Коррику U19 – Динамо U19 1:4. Видеообзор матча

"Динамо" вышло в весеннюю часть Молодёжной Лиги Чемпионов.

Забивали два футболиста и оба оформили дубль. В разных таймах. В первом нападающий Матвей Пономаренко, после передач Дмитрия Кремчанина.

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Во втором тайме дублем отметился вышедший на замену полузащитник Богдан Редушко. Он заменил Кремчанина на 63-й минуте.

С общим счётом 9:1 "Динамо" вышло в весеннюю часть Молодёжной Лиги Чемпионов.

Молодёжная Лига Чемпионов. 6-й тур

"2 Коррику U19" - "Динамо U19"

Голы: Пономаренко (15, 42), Редушку (68, 80)

Видеообзор матча: