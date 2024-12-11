Всё решил один игрок. Фенербахче – Атлетик 0:2. Видео голов и обзор матча
Шестой тур Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" продолжает беспроигрышную серию в Лиге Европы.
В гостях у "Фенербахче" испанцы чувствовали себя как дома. Два гола Иньяки Уильямса в первом тайме "закопали" все надежды "Фенербахче". Турецкий клуб не бил по воротам.
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В следующие 45 минут "Атлетик" нанёс 5 ударов и лишь один из них был по воротам. "Фенербахче" нанёс один удар и был задействован вратарь.
"Атлетик" в данный момент – лидер таблицы в Лиге Европы с 16-ю очками. "Фенербахче" - на 15-м месте с 8-ю очками.
Лига Европы. Стамбул. "Фенербахче".
Фенербахче – Атлетик 0:2
Гол: Иньяки Уильямс (5, 45)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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