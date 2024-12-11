Ещё одна команда вылетела из ЛЧ. Атлетико – Слован 3:1. Видеообзор матча

Матч между опытной командой и новичком

Испанский клуб открыл счёт на 16-й минуте. К концу первого тайма "матрасники" вели с преимуществом в два гола.

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Словацкой команде удалось отыграть один гол – на 51-й минуте Стрелец забил с пенальти. "Атлетико" продолжил атаковать и на 57-й минуте Гризманн оформил дубль.

"Слован" вылетел из Лиги Чемпионов. "Атлетико" поборется за пребывание в восьмёрке сильнейших.

В данный момент "Атлетико" занимает 11-е место с 12-ю набранными баллами. "Слован Братислава" - последнее 36-е место без набранных очков.

Лига Чемпионов. Мадрид. "Ванда Метрополитано".

Атлетико – Слован 3:1

Голы: Альварес (16), Гризманн (42, 57) – Стрелец (51, пенальти)

Видеообзор матча: