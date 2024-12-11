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Матч с характером. Лилль – Штурм 3:2. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Во Франции было жарко

Матч с характером. Лилль – Штурм 3:2. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч с интригой до конца

Французский "Лилль" открыл счёт ближе к концу первого травма и в дополнительное время удвоил. Но за 2 минуты дополнительного времени футболисты французского клуба пропустили гол от "Штурма".

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После перерыва австрийский клуб сравнял счёт. Тренер "Лилля" Бруно Женезьо стал делать замены и одна из них сработала – Харальдссон выйдя на 80-й минуте отметилсчя на 81-й. Этот гол стал победным

Сейчас "Лилль" на 9-м месте с 13-ю очками. "Штурм" остаётся на 30-м месте с 3-мя баллами.

Лига Чемпионов. Мадрид. "Пьер-Моруа".

Лилль – Штурм 3:2

Голы: Сахрауи (37), Баккер (45+2), Харальдссон (81) – Китеишвили (45+4), Биерит (47)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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