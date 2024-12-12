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Шоу в Дортмунде с печальным концом. Боруссия Д – Барселона 2:3. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Такое случается в футболе

Шоу в Дортмунде с печальным концом. Боруссия Д – Барселона 2:3. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Дортмунде встречались команды из верхней части таблицы Лиги Чемпионов.

Первый тайм закончился без голов, хоть гости и били в створ ворот. Но во втором тайме команды забили аж 5 голов.

Марафон начал Рафинья. Спустя 7 минут счёт сравнял Гирасси. Испанская команда отыгралась на 75-й минуте – забиол Торрес, вышедший с замены. Радость была недолгой, ведь через 3 минуты Гирасси оформил дубль и вновь сравнял счёт. Торрес последовал примеру и также забил дубль.

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Из грустного: в попытке забить травмировался Шлоттербек и его уносили с поля на носилках. После финального свистка.

"Боруссия" занимает 9-е место с 12-ю очками. "Барселона" поднимается на второе с 15-ю заработанными баллами.

Лига Чемпионов. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк".

Боруссия – Барселона 2:3

Голы: Гирасси (60, 78) – Рафинья (53), Торрес (75, 85)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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