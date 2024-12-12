Такие противоположные команды. Ювентус – Манчестер Сити 2:0. Видеообзор матча
Разные ситуации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов встречались противоположные команды.
"Ювентус" к матчу подходил с двумя ничьими, а "Манчестер Сити" - с ничьёй и поражением.
Голы зрители увидели во втором тайме. На 53-й минуте Душан Влахович забил гол. Для yападающего это стал 10-й гол за "Ювентус" в этом сезоне. Второй гол в матче забил вышедший на замену Вестон Маккенни и поставил точку в матче.
Для "Ювентуса" - первая победа в трёх матчах, для "Манчестер Сити" - очередное поражение.
В турнирной таблице "Ювентус" на 14-м месте с 11-ю очками. "Манчестер Сити" 22-е с 8-ю очками.
Лига Чемпионов. Турин. "Альянц Арена".
Ювентус –Манчестер Сити 2:0
Голы: Влахович (53), Маккенни (75)
Видеообзор матча:
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