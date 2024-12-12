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Такие противоположные команды. Ювентус – Манчестер Сити 2:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

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Такие противоположные команды. Ювентус – Манчестер Сити 2:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Лиге Чемпионов встречались противоположные команды.

"Ювентус" к матчу подходил с двумя ничьими, а "Манчестер Сити" - с ничьёй и поражением.

Голы зрители увидели во втором тайме. На 53-й минуте Душан Влахович забил гол. Для yападающего это стал 10-й гол за "Ювентус" в этом сезоне. Второй гол в матче забил вышедший на замену Вестон Маккенни и поставил точку в матче.

Для "Ювентуса" - первая победа в трёх матчах, для "Манчестер Сити" - очередное поражение.

В турнирной таблице "Ювентус" на 14-м месте с 11-ю очками. "Манчестер Сити" 22-е с 8-ю очками.

Лига Чемпионов. Турин. "Альянц Арена".

Ювентус –Манчестер Сити 2:0

Голы: Влахович (53), Маккенни (75)

Видеообзор матча:

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Ювентус (Турин) Лига чемпионов Манчестер Сити
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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