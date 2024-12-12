Пытались забить, но не вышло. Бенфика – Болонья 0:0. Видеообзор матча
Зато у Трубина клиншит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Португалии прошёл откровенно скучный матч. Если не учитывать жёлтых карточек.
Если судить по счёту. "Бенфика" забила на третьей минуте, отметился Павлидис. Но видеоассистенты увидели положение вне игры. После в первом тайме команды не били по воротам друг друга.
Во втором тайме хозяева поля нанесли 5 ударов в створ из 11 – все вытащил вратарь итальянской команды. Анатолий Трубин лишь раз сделал сейв – больше "Болонья" не била.
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Две команды получили на двоих 11 предупреждений.
"Бенфика" разместилась на 15-м месте с 10-ю очками. "Болонья" близка к вылету, набрав 2 очка в 6-ти матчах и находясь на 33-м месте.
Лига Чемпионов. Лиссабон. "Эштадиу да Луж".
Бенфика – Болонья 0:0
Видеообзор матча:
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