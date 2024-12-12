Бенефис Саки. Арсенал – Монако 3:0. Видеообзор матча
А ведь мог быть хет-трик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Микеля Артеты доминировала в матче против "Монако". Нанесли по 4 удара в створ в каждом тайме. И если в первом тайме Маецкий сделал 3 сейва, то во втором – два.
Букайо Сака отметился дублем в матче против французского клуба и ассистом на Кая Хаверца.
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В турнирной таблице "Арсенал" занимает третье место с 13-ю очками, "Монако" - 16-е с 10-ю очками.
Лига Чемпионов. Лондон. "Эмирейтс".
Арсенал – Монако 3:0
Голы: Сака (34, 78), Хаверц (88)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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