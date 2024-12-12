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Бенефис Саки. Арсенал – Монако 3:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

А ведь мог быть хет-трик

Бенефис Саки. Арсенал – Монако 3:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда Микеля Артеты доминировала в матче против "Монако". Нанесли по 4 удара в створ в каждом тайме. И если в первом тайме Маецкий сделал 3 сейва, то во втором – два.

Букайо Сака отметился дублем в матче против французского клуба и ассистом на Кая Хаверца.

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В турнирной таблице "Арсенал" занимает третье место с 13-ю очками, "Монако" - 16-е с 10-ю очками.

Лига Чемпионов. Лондон. "Эмирейтс".

Арсенал – Монако 3:0

Голы: Сака (34, 78), Хаверц (88)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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