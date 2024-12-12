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Если бы не вратарь – счёт был бы разгромнее. Милан – Црвена Звезда 2:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Вратарь гостей решил исход матча

Если бы не вратарь – счёт был бы разгромнее. Милан – Црвена Звезда 2:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" и "Црвена Звезда" устроили огненный матч.

Итальянцы в первом тайме 6 раз ударили в створ - голом оказался только удар Рафаэля Леау и тот, на 42-й минуте. Португалец отпраздновал взятие ворот празднованием из популярной футбольной игры.

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Во втором тайме забили уже обе команды. Выход Радоньича на 60-й минуте привёл к голу в ворота "Милана" на 67-й. К слову, этот же футболист оформиил дубль против "Штутгарта" за 24 минуты игры в прошлом матче.

Точку в матче поставил Тэмми Абрахам, забившим ближе к концу тайма.

"Милан" набрал 12 очков и расположился на 12-й строчке. "Црвена Звезда" - 31-я с 3-мя очками.

Лига Чемпионов. Милан. "Сан-Сиро".

Милан – Црвена Звезда 2:1

Голы: Леау (42), Абрахам (87) – Радоньич (67)

Видеообзор матча:

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Црвена Звезда (Белград) Милан
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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