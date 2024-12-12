Даже температура не стала помехой. Астана – Челси 1:3. Видеообзор матча
Пятый тур Лиги Конференций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Длинный перелёт и минус 10 градусов в Алматы не стали помехой для "Челси".
Английский клуб уже закрыл все вопросы ещё в первом тайме. 18-летний нападающий Марк Гиу оформил за 4 минуты дубль в ворота казахстанского клуба. На 39-й минуте отметился Ренату Вейга.
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"Астана" размяла счёт в конце первой половины матча. Во втором тайме команды били по воротам, но больше голов не было.
"Челси" набрали в пяти матчах 15 очков и уже вышли в 1/8 финала. "Астана" - 27-я с 4-мя очками.
Лига Конференций. Алматы. "Алматы Орталык".
Астана – Челси 1:3
Голы: Томасов (45) – Гиу (14, 18), Вейга (39)
Видеообзор матча:
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