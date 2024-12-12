Вышел, забил, принёс победу. Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча
Матч с характером
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Чехии прошёл огненный матч. В первом тайме "Виктория" нанесла 8 ударов, из которых лишь один был в створ. Гости нанесли два удара, но на перерыв команды ушли без голов.
Во втором тайме хозяева быстро вышли вперёд. Забил Матей Выдра. Аморим понял и стал делать замены. Выход Хойлунда стал решающим. Нападающий сравнял счёт через шесть минут после своего выхода, а ближе к концу матча вывел "Манчестер Юнайтед" вперёд.
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Английский клуб поднялся в восьмёрку сильнейших, набрав 12 очков в шести матчах. "Виктория Пльзень" на 17-м месте с 9-ю очками.
Лига Европы. Пльзень. "Дусан Арена".
Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Выдра (48) – Хойлунд (62, 88)
Видеообзор матча:
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