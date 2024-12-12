  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Вышел, забил, принёс победу. Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Вышел, забил, принёс победу. Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Матч с характером

Вышел, забил, принёс победу. Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Чехии прошёл огненный матч. В первом тайме "Виктория" нанесла 8 ударов, из которых лишь один был в створ. Гости нанесли два удара, но на перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме хозяева быстро вышли вперёд. Забил Матей Выдра. Аморим понял и стал делать замены. Выход Хойлунда стал решающим. Нападающий сравнял счёт через шесть минут после своего выхода, а ближе к концу матча вывел "Манчестер Юнайтед" вперёд.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Английский клуб поднялся в восьмёрку сильнейших, набрав 12 очков в шести матчах. "Виктория Пльзень" на 17-м месте с 9-ю очками.

Лига Европы. Пльзень. "Дусан Арена".

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Выдра (48) – Хойлунд (62, 88)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Избиение в Италии, а Таловеров - жертва. Фиорентина - ЛАСК 7:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Даже температура не стала помехой. Астана – Челси 1:3. Видеообзор матча
yellow-arrow
Астана – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Лига Европы Виктория (Пльзень) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости