Вышел, забил, принёс победу. Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2. Видео голов и обзор матча

В Чехии прошёл огненный матч. В первом тайме "Виктория" нанесла 8 ударов, из которых лишь один был в створ. Гости нанесли два удара, но на перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме хозяева быстро вышли вперёд. Забил Матей Выдра. Аморим понял и стал делать замены. Выход Хойлунда стал решающим. Нападающий сравнял счёт через шесть минут после своего выхода, а ближе к концу матча вывел "Манчестер Юнайтед" вперёд.

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Английский клуб поднялся в восьмёрку сильнейших, набрав 12 очков в шести матчах. "Виктория Пльзень" на 17-м месте с 9-ю очками.

Лига Европы. Пльзень. "Дусан Арена".

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Выдра (48) – Хойлунд (62, 88)

Видеообзор матча: