Избиение в Италии, а Таловеров - жертва. Фиорентина - ЛАСК 7:0. Видеообзор матча
Пятый тур Лиги Конференций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Семь голов. "Фиорентина" улучшила статистику, а "ЛАСК" подпортил.
"Фиорентина" забила на второй минуте, но видеоарбитры отменили гол из-за игры рукой. Но итальянцы забили три, причём во втором голе "поучаствовал" украинский защитник Максим Таловеров.
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Во втором тайме итальянцы "добили" австрийский клуб, забив ещё 4 гола. Итальянцы в матче нанесли 23 удара, из них 9 в створ. Австрийцы ударили по воротам трижды.
"Фиорентина" заняла третье место. У "ЛАСКа" ещё есть шанс попасть в 24 лучших команды. Пока же они 34-е с двумя набранными очками.
Лига Конференций. Флоренция. "Артемио Франки".
Фиорентина – ЛАСК 7:0
Голы: Соттиль (10, 58), Иконе (22), Ричардсон (39), Мандрагора (69), Стойкович (автогол, 82), Гюдмондссон (85)
Видеообзор матча:
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