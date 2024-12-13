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Избиение в Италии, а Таловеров - жертва. Фиорентина - ЛАСК 7:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Пятый тур Лиги Конференций

Избиение в Италии, а Таловеров - жертва. Фиорентина - ЛАСК 7:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Семь голов. "Фиорентина" улучшила статистику, а "ЛАСК" подпортил.

"Фиорентина" забила на второй минуте, но видеоарбитры отменили гол из-за игры рукой. Но итальянцы забили три, причём во втором голе "поучаствовал" украинский защитник Максим Таловеров.

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Во втором тайме итальянцы "добили" австрийский клуб, забив ещё 4 гола. Итальянцы в матче нанесли 23 удара, из них 9 в створ. Австрийцы ударили по воротам трижды.

"Фиорентина" заняла третье место. У "ЛАСКа" ещё есть шанс попасть в 24 лучших команды. Пока же они 34-е с двумя набранными очками.

Лига Конференций. Флоренция. "Артемио Франки".

Фиорентина – ЛАСК 7:0

Голы: Соттиль (10, 58), Иконе (22), Ричардсон (39), Мандрагора (69), Стойкович (автогол, 82), Гюдмондссон (85)

Видеообзор матча:

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Фиорентина (Флоренция) ЛАСК
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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