Феерия Довбика, но только в одном тайме. Рома – Брага 3:0  Видео голов и обзор матча

"Рома" обыграла "Брагу" в домашнем матче.

В первом тайме отметился Пеллегрини на 10-й минуте. Но настоящий матч начался во втором тайме.

Артём Довбик заменил Пауло Дибалу. Он поучаствовал в двух голах команды. Сначала отдал предассист на Коне, который передал мяч Абдул-Хамиду и он забил второй гол. В компенсированное время Довбик выбил мяч на угловой, который стал голом.

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"Рома" на 14-м месте с 9-ю очками. "Брага" - 25-я с 7-ю очками.

Лига Европы. Рим. "Олимпико".

Рома – Брага 3:0

Голы: Пеллегрини (10), Абдул-Хамид (47), Эрмосо (90+1)

Видеообзор матча: