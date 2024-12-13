Феерия Довбика, но только в одном тайме. Рома – Брага 3:0 Видео голов и обзор матча
Шестой тур Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" обыграла "Брагу" в домашнем матче.
В первом тайме отметился Пеллегрини на 10-й минуте. Но настоящий матч начался во втором тайме.
Артём Довбик заменил Пауло Дибалу. Он поучаствовал в двух голах команды. Сначала отдал предассист на Коне, который передал мяч Абдул-Хамиду и он забил второй гол. В компенсированное время Довбик выбил мяч на угловой, который стал голом.
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"Рома" на 14-м месте с 9-ю очками. "Брага" - 25-я с 7-ю очками.
Лига Европы. Рим. "Олимпико".
Рома – Брага 3:0
Голы: Пеллегрини (10), Абдул-Хамид (47), Эрмосо (90+1)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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