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Яремчук не помог. Олимпиакос – Твенте 0:0. Обзор матча

Видео (зарубеж)
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Шестой тур Лиги Европы

Яремчук не помог. Олимпиакос – Твенте 0:0. Обзор матча

AMNA/Georgia Panagopoulou

Новина українською

"Олимпиакос" и "Твенте" сыграли вничью.

У команд был шанс выйти вперёд, но они им не воспользовались. На 9-й минуте пенальти не реализовал Ван Волфсвинкел, а на 40-й Эль-Кааби из "Олимпиакоса".

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Роман Яремчук вышел на поле на 82-й минуте.

"Олимпиакос" на 15-м месте с 9-ю очками. "Твенте" - 30-е с 4-мя очками.

Лига Европы. Пирей. "Караискакис".

Олимпиакос – Твенте 0:0

Нереализованные пенальти: Эль-Кааби (40) - Ван Волфсвинкел (9)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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