Настоящий британский матч. Рейнджерс – Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча
Шестой тур Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" и "Тоттенхэм" сыграли вничью.
Голы зрители увидели во втором тайме. "Рейнджерс" вышел вперёд на 47-й минуте "Рейнджерс" вышел вперёд благодаря голу Хамзы Игамане. После сработали замены "Тоттенхэма" - Деян Кулусевски, выйдя на 46-й минуте, забил на 75-й минуте.
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"Рейнджерс" и "Тоттенхэм" расписали ничью. У обеих команд по 11 очков. "Рейнджерс" на 8-м месте, "Тоттенхэм" - девятый.
Лига Европы. Глазго. "Айброкс".
Рейнджерс – Тоттенхэм 1:1
Голы: Игамане (47) – Кулусевски (75)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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