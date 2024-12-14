Продолжают возглавлять Серию А. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча
Снова 3 очка
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Довольно равный матч выдали "Кальяри" и "Аталанта" в 16-м туре Серии А. Однако победу снова праздновала команда Гасперини.
Замены, которые провел тренер хозяев после перерыва оказались решающими. Заброс Самарджича, скидка Белланови и замыкание Дзаньоло сделали счет 0:1. "Аталанта" остается уверенно себя чувствовать на вершине таблицы Серии А.
Серия А. 16-й тур
Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Аталанта“ 0:1
Гол: Дзаньоло 66
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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