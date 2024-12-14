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Продолжают возглавлять Серию А. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

Снова 3 очка

Продолжают возглавлять Серию А. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Довольно равный матч выдали "Кальяри" и "Аталанта" в 16-м туре Серии А. Однако победу снова праздновала команда Гасперини.

Замены, которые провел тренер хозяев после перерыва оказались решающими. Заброс Самарджича, скидка Белланови и замыкание Дзаньоло сделали счет 0:1. "Аталанта" остается уверенно себя чувствовать на вершине таблицы Серии А.

Серия А. 16-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Аталанта“ 0:1

Гол: Дзаньоло 66

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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