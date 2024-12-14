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Ла Лига. Севилья - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Прощание Наваса

Ла Лига. Севилья - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Севілья

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В 17-м туре Примеры "Севилья" одержала домашнюю победу над "Сельтой". Гости создали немного больше опасности у ворот соперника, но один гол Буэно решил судьбу матча.

Этот матч стал последним при родных болельщиках для легенды "Севильи" Хесуса Наваса. Его команда сейчас занимает 10-е место в Ла Лиге. "Сельта" чуть ниже - на 12-й позиции.

Ла Лига. 17 тур

"Севилья" - "Сельта“ 1:0

Гол: Буэно, 65.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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