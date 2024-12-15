Ничья с характером. Ливерпуль – Фулхэм 2:2. Обзор матча и видео голов
Вот это матч!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Английской Премьер-Лиге встречались "Ливерпуль" и "Фулхэм".
"Ливерпуль" в начале матча пропустил и остался в меньшинстве. Защитник Эндрю Робертсон получил красную карточку за фол на игроке "Фулхэма" Харри Уилсоне. Первый тайм закончился поражением "мерсисайдцев".
В начале второго тайма "Ливерпуль" сравнял счёт. Коди Гакпо послепердачи Мохамеда Салаха забил свой гол. К слову, это 100-й ассист Салаха за "Ливерпуль". Но сработали замены. Вышедший Родриго Муниз отметился голом и вывел лондонцев вперёд.
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У Арне Слота был свой козырь – Диогу Жота, появившийся на поле впервые с 20 октября. Португальцу хватило 7 минут, чтобы сравнять счёт.
Боевая ничья на "Энфилде". "Ливерпуль" - лидер турнирной таблицы с 36-ю очками и игрой в запасе. "Фулхэм" - девятый с 24-ю очками.
Английская Премьер-Лига. 16-й тур, Ливерпуль
"Ливерпуль" - "Фулхэм" 2:2
Голы: Гакпо (47), Жота (86) – Перейра (11), Муниз (76)
Видеообзор матча:
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