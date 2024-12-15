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Перегнали Реал. Ла Лига. Атлетико - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Симеоне подкрался незаметно

Перегнали Реал. Ла Лига. Атлетико - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" уверенно переиграл на своем поле "Хетафе". Победу команде Симеоне принес гол Серлота во втором тайме.

"Атлетико" перегоняет "Реал“ в турнирной таблице УПЛ. Теперь второе место за ними. Отметим, что у "матрасников" столько же очков, что и у лидера "Барселоны" (38). "Хетафе" ныне на 15-й позиции.

Ла Лига. 17 тур

"Атлетико" - "Хетафе“ 1:0

Гол: Серлот 69

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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