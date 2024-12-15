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Дно близко. Серия А. Комо - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Довбик играл весь второй тайм

Дно близко. Серия А. Комо - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Рома" проиграла "Комо“ в 16-м туре Серии А. 2 гола в компенсированное время поставили команду Раньери "на лопатки".

В первом тайме на поле было больше борьбы, чем футбола. После перерыва хозяева бешеным давлением пытались продавить оборону соперника. Статистика ударов 14:1 это подтверждает. Артем Довбик отыграл за римлян весь второй тайм.

Серия А. 16-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Рома“ 2:0

Голы: Габриэллони 90+2, Пас 90+7

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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