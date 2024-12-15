Дно близко. Серия А. Комо - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча
Довбик играл весь второй тайм
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" проиграла "Комо“ в 16-м туре Серии А. 2 гола в компенсированное время поставили команду Раньери "на лопатки".
В первом тайме на поле было больше борьбы, чем футбола. После перерыва хозяева бешеным давлением пытались продавить оборону соперника. Статистика ударов 14:1 это подтверждает. Артем Довбик отыграл за римлян весь второй тайм.
Серия А. 16-й тур
Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" - "Рома“ 2:0
Голы: Габриэллони 90+2, Пас 90+7
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер увеличивает отставание от Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Источник: Шахтер в ближайшие дни попрощается с главным тренером. Известно, кто может принять команду
- Ушел из жизни экс-тренер Шахтера
- Такие противоположные команды. Ювентус – Манчестер Сити 2:0. Видеообзор матча
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000