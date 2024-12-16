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Первая победа за 4 матча для нового тренера. Спортинг – Боавишта 3:2. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

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Первая победа за 4 матча для нового тренера. Спортинг – Боавишта 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Спортинг" прервал неудачную серию матчей во всех турнирах.

В домашнем матче лиссабонский клуб принимал "Боавишту". В первом тайме команды обменялись голами. Га 23-й минуте забил Дьёкереш, а спустя 20 минут ответил Боженик. Команды ушли на перерыв с ничейным результатом.

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Во втором тайме дублем отметился Тринкан. "Боавишта" отыграла только один мяч. Столичный клуб победил впервые за 4 матча во всех турнирах, из них два – в Чемпионате Португалии.

"Спортинг" - лидер турнирной таблицы с 36-ю очками. "Боавишта" - 16-я с 11-ю очками.

Чемпионат Португалии. 14-й тур, Лиссабон

"Спортинг" - "Боавишта" 3:2

Голы: Дьёкереш (23), Тринкан (49, 65) – Боженик (43), Ониемаэчи (58)

Видеообзор матча:

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Спортинг (Лиссабон) Боавишта (Порту) чемпионат Португалии
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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