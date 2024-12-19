Дубль Довбика и ещё два гола. Рома – Сампдория 4:1. Видеообзор матча
Украинец развлекался в кубковом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Кубке Италии "Рома" принимала "Сампдорию".
Артём Довбик ещё в первом тайме "похоронил" надежды гостей. Гол на 9-й и 19-й минуте уже показали амбиции "Ромы" и нападающего. Гол Бальданзи поставил точку. И это только в первом тайме.
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"Сампдория" отыграла один гол, но Шомуродов вернул разницу мячей, забив четвёртый гол столичного клуба.
"Рома" вышла в 1/4 финала турнира, где сразится на выезде с "Миланом" 5 февраля.
Кубок Италии. Рим. "Олимпико".
Рома – Сампдория 4:1
Голы: Довбик (9, 19), Бальданзи (24), Шомуродов (79) – Йепес (61)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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