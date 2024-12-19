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Дубль Довбика и ещё два гола. Рома – Сампдория 4:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Украинец развлекался в кубковом матче

Дубль Довбика и ещё два гола. Рома – Сампдория 4:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Кубке Италии "Рома" принимала "Сампдорию".

Артём Довбик ещё в первом тайме "похоронил" надежды гостей. Гол на 9-й и 19-й минуте уже показали амбиции "Ромы" и нападающего. Гол Бальданзи поставил точку. И это только в первом тайме.

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"Сампдория" отыграла один гол, но Шомуродов вернул разницу мячей, забив четвёртый гол столичного клуба.

"Рома" вышла в 1/4 финала турнира, где сразится на выезде с "Миланом" 5 февраля.

Кубок Италии. Рим. "Олимпико".

Рома – Сампдория 4:1

Голы: Довбик (9, 19), Бальданзи (24), Шомуродов (79) – Йепес (61)

Видеообзор матча:

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Кубок Италии Сампдория (Генуя) Рома (Италия)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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