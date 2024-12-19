  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Триллер в Бергамо. Аталанта – Чезена 6:1. Видеообзор матча
В тренде

Триллер в Бергамо. Аталанта – Чезена 6:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Команда серии В почувствовала гнев команды Серии А

Триллер в Бергамо. Аталанта – Чезена 6:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" принимала "Чезену", играющую в Серии В.

В первом тайме "Аталанта" поставила жирную точку, забив четыре безответных гола. Причём разгром начался с 4-й минуты матча.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме "Аталанта" сделала замены и продолжила своё дело по проходу дальше. Ещё два гола сделали счёт разгромным. Лишь на 90-й минуте "Чезена" размочила счёт.

"Аталанта" в 1/4 финала турнира встретится с "Болоньей" 5 февраля.

Кубок Италии. Бергамо. "Атлети Адзурри".

Аталанта – Чезена 6:1

Голы: Дзаппакоста (4), де Кетеларе (8, 35), Самарджич (27, 71), Брешианини (54) – Сисэй (90)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Дубль Довбика и ещё два гола. Рома – Сампдория 4:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
yellow-arrow
Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Аталанта (Бергамо) Кубок Италии "Чезена" (Чезена)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости