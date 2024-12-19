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Первый матч Саутгемптона без Мартина и дебютный гол Эллиотта.  Саутгемптон – Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

Был огненный матч

Первый матч Саутгемптона без Мартина и дебютный гол Эллиотта.  Саутгемптон – Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Саутгемптон" провёл первый матч без главного тренера Рассела Мартина. К слову, "Ливерпуль" также был без Арне Слота, но нидерландец отбывал дисквалификацию.

Ещё в первом тайме "Ливерпуль" практически снял вопросы по победителю матча. Дарвин Нуньес забил впервые с 9 ноября, Харви Эллиотт отметился дебютным голом с мая 2024 года. Полузащитник ещё был после травмы.

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Нападающий "Саутгемптона" Кэмерон Арчер на 59-й минуте размочил счёт, но "святым" это не помогло. Команды усиливались заменами, но счёт на табло не изменился.

"Ливерпуль" прошёл в полуфинал Кубка Английской Лиги. Своего соперника "мерсисайдцы" узнают во время жеребьёвки.

Кубок Английской Лиги. 1/4 финала, Саутгемптон

Саутгемптон – Ливерпуль 1:2

Голы: Арчер (59) – Нуньес (24), Эллиотт (32)

Видеообзор матча:

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Кубок английской лиги Ливерпуль Саутгемптон
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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