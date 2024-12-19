Жезус в огне и такая же победа в лондонском дерби. Арсенал – Кристал Пэлас 3:2. Обзор матча и видео голов
Подарили шоу болельщикам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонское дерби в 1/4 финала Кубка Английской Лиги.
"Орлы" быстро открыли счёт в матче. Уже на 4-й минуте отметился нападающий гостей Матета. В первом тайме больше голов не было.
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"Арсенал" отыгрался во втором тайме усилиями одного игрока – Габриэля Жезуса. Бразилец в матче оформил дебютный хет-трик за "Арсенал" и поставил точку в матче. Гости забили ещё один гол, в надежде спасти ситуацию, но у хозяев их было больше.
"Арсенал" прошёл в полуфинал Кубка Английской Лиги. Своего соперника лондонский клуб узнает во время жеребьёвки.
Кубок Английской Лиги. 1/4 финала, Лондон
Арсенал – Кристал Пэлас 3:2
Голы: Габриэль Жезус (54, 73, 81) – Матета (4), Нкетиа (85)
Видеообзор матча:
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