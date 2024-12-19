Победа ценой Доннаруммы. Монако – ПСЖ 2:4. Обзор матча и видео голов
Матч получился запоминающимся
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч между "Монако" и "ПСЖ" вышел интригующим, огненным и немножко грустным.
На 22-й минуте "ПСЖ" лишился вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Защитник "Монако" Синго шипами влетел в голкипера и повредил ему кожу лица. Вратаря медики увели с поля. Спустя 2 минуты "ПСЖ" забил гол.
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Веселье началось во втором тайме. Бен-Сигир сравнял счёт с пенальти, а Эмболо вывел "Монако" вперёд на 60-й минуте. Монегаски радовались недолго. Уже на 64-й минуте сравнял счёт Дембеле.
В концовке матча Рамуш вывел парижан вперёд, а Дембеле поставил точку, оформив дубль в этом матче.
В турнирной таблице "ПСЖ" лидирует с 40 очками. "Монако" на третьем месте с 30-ю баллами.
Лига 1. 16 тур, Монако
Монако – ПСЖ 2:4
Голы: Бен-Сегир (53, пенальти), Эмброло (60) – Дуэ (24), Дембеле (64, 90+7), Рамуш (83)
Видеообзор матча:
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