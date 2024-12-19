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Ещё один сухой матч Трубина. Насьонал – Бенфика 0:2. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

Бенфика вплотную приблизилась к лидирующему Спортингу

Ещё один сухой матч Трубина. Насьонал – Бенфика 0:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бенфика" в перенесённом с октября матче приехала в гости к "Насьоналю".

Голы зрители увидели во втором тайме. Ди Мария отметился дублем. Аргентинец забил шестой гол в Примере.

"Бенфика" нанесла 7 ударов в створ в матче, в то время как "Насьонал" нанёс лишь один, который вытащил Анатолий Трубин.

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"Бенфика" поднялась на второе место, набрав 35 баллов и вплотную приблизилась к лидирующему "Спортингу". Отставание между командами – один балл. "Насьонал" - 15-й с 12-ю набранными баллами.

Чемпионат Португалии. 8-й тур, Фуншал

Насьонал – Бенфика 0:2

Голы: Ди Мария (59, пенальти; 74)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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