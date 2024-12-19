Ещё один сухой матч Трубина. Насьонал – Бенфика 0:2. Обзор матча и видео голов
Бенфика вплотную приблизилась к лидирующему Спортингу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" в перенесённом с октября матче приехала в гости к "Насьоналю".
Голы зрители увидели во втором тайме. Ди Мария отметился дублем. Аргентинец забил шестой гол в Примере.
"Бенфика" нанесла 7 ударов в створ в матче, в то время как "Насьонал" нанёс лишь один, который вытащил Анатолий Трубин.
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"Бенфика" поднялась на второе место, набрав 35 баллов и вплотную приблизилась к лидирующему "Спортингу". Отставание между командами – один балл. "Насьонал" - 15-й с 12-ю набранными баллами.
Чемпионат Португалии. 8-й тур, Фуншал
Насьонал – Бенфика 0:2
Голы: Ди Мария (59, пенальти; 74)
Видеообзор матча:
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