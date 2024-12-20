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Всё решилось в первом тайме. Интер – Удинезе 2:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Фаворит изначально был ясен?

Всё решилось в первом тайме. Интер – Удинезе 2:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" сразился с "Удинезе" в 1/8 финала Кубка Италии.

В первом тайме миланский клуб забил два гола, нанеся три удара по воротам. Отметились Арнаутович и Аслани.

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Во втором тайме гости попытались размочить счёт, один раз ударив в створ ворот – всё осталось без изменений.

"Интер" в 1/4 финала турнира встретится с "Лацио" 5 февраля.

Кубок Италии. Милан. "Сан-Сиро".

Интер – Удинезе 2:0

Голы: Арнаутович (30), Аслани (45+2)

Видеообзор матча:

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Интер (Милан) Кубок Италии Удинезе
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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