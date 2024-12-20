Ещё один разгром в актив Челси и максимум очков. Челси – Шемрок Роверс 5:1. Видео голов и обзор матча

Для "Челси" это был якобы контрольный матч, ведь лондонцы уже до матча прошли в 1/8 финала турнира.

Но это для футболистов лондонского клуба не было аргументом. В первом тайме команды на двоих забили 5 голов. 18-летний нападающий Марк Гиу. К слову, это шестой гол футболиста за "Челси" в Лиге Конференций.

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Во втором тайме Кукурелья сделал счёт ещё более разгромным.

"Челси" - единственная команда в турнире, выигравшая 6 из 6 матчей.

Лига Конференций. Лондон. "Стэмфорд Бридж".

Челси – Шемрок Роверс 5:1

Голы: Гиу (23, 34, 45+3), Дьюсбери-Холл (40), Кукурелья (58) – Поом (26)

Видеообзор матча: