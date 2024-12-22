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Звёздный час Соболя.  Кале – Страсбур 0:3. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

Украинец получил шанс себя показать

Звёздный час Соболя.  Кале – Страсбур 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Страсбург

Новина українською

В Кубке Франции "Страсбур", в котором играет украинец Эдуард Соболь, встречался с "Кале".

Украинский защитник вышел с первых минут матча. В первом тайме хозяева получили право на пенальти, который не реализовали. Команды на перерыв ушли без голов.

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Во втором тайме "Страсбур" открыл счёт после передачи Эдуарда Соболя. Украинец отыграл 70 минут и ушёл с поля. Но его команда продолжала забивать. Дубль оформил нападающий Секу Мара.

"Страсбур" прошёл в 1/16 Кубка Франции.

Кубок Франции. 1/32 финала, Кале

Кале – Страсбур 0:3

Голы: Сантос (57), Мара (73, 90)

Видеообзор матча:

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Страсбур
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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