Звёздный час Соболя.  Кале – Страсбур 0:3. Обзор матча и видео голов

В Кубке Франции "Страсбур", в котором играет украинец Эдуард Соболь, встречался с "Кале".

Украинский защитник вышел с первых минут матча. В первом тайме хозяева получили право на пенальти, который не реализовали. Команды на перерыв ушли без голов.

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Во втором тайме "Страсбур" открыл счёт после передачи Эдуарда Соболя. Украинец отыграл 70 минут и ушёл с поля. Но его команда продолжала забивать. Дубль оформил нападающий Секу Мара.

"Страсбур" прошёл в 1/16 Кубка Франции.

Кубок Франции. 1/32 финала, Кале

Кале – Страсбур 0:3

Голы: Сантос (57), Мара (73, 90)

Видеообзор матча: