Звёздный час Соболя. Кале – Страсбур 0:3. Обзор матча и видео голов
Украинец получил шанс себя показать
Фото: Страсбург
В Кубке Франции "Страсбур", в котором играет украинец Эдуард Соболь, встречался с "Кале".
Украинский защитник вышел с первых минут матча. В первом тайме хозяева получили право на пенальти, который не реализовали. Команды на перерыв ушли без голов.
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Во втором тайме "Страсбур" открыл счёт после передачи Эдуарда Соболя. Украинец отыграл 70 минут и ушёл с поля. Но его команда продолжала забивать. Дубль оформил нападающий Секу Мара.
"Страсбур" прошёл в 1/16 Кубка Франции.
Кубок Франции. 1/32 финала, Кале
Кале – Страсбур 0:3
Голы: Сантос (57), Мара (73, 90)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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