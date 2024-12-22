Два результативных действия Довбика и уверенная победа. Рома – Парма 5:0. Видеообзор матча
Огненный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" в домашнем матче разгромила "Парму".
В первом тайме хозяева в начале матча забили 2 гола. Отметились Дибала и Салемаркес.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Шоу началось во втором тайме. "Случайный" ассист Артёма Довбика на Дибалу и после гол в конце матча с ассистом от Дибалы. Паредес также забил свой гол с пенальти.
"Рома" в турнирной таблице занимает 11-е место с 19-ю очками. "Парма" - 16-я с 15-ю очками.
Серия А. Рим. "Олимпико".
Рома – Парма 5:0
Голы: Дибала (8, 51), Салемакерс (13), Паредес (74), Довбик (83)
Видеообзор матча:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
- Промоутер Усика сомневается, что следующий бой Александр проведет против Дюбуа
- Харлан показала, как болела за Усика во время реванша против Фьюри. Видео
- Победа ценой Доннаруммы. Монако – ПСЖ 2:4. Обзор матча и видео голов
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000