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Два результативных действия Довбика и уверенная победа. Рома – Парма 5:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Огненный матч

Два результативных действия Довбика и уверенная победа. Рома – Парма 5:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" в домашнем матче разгромила "Парму".

В первом тайме хозяева в начале матча забили 2 гола. Отметились Дибала и Салемаркес.

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Шоу началось во втором тайме. "Случайный" ассист Артёма Довбика на Дибалу и после гол в конце матча с ассистом от Дибалы. Паредес также забил свой гол с пенальти.

"Рома" в турнирной таблице занимает 11-е место с 19-ю очками. "Парма" - 16-я с 15-ю очками.

Серия А. Рим. "Олимпико".

Рома – Парма 5:0

Голы: Дибала (8, 51), Салемакерс (13), Паредес (74), Довбик (83)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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