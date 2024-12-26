Снова ничья, но есть нюанс. Манчестер Сити – Эвертон 1:1. Обзор матча и видео голов
Третья ничья подряд для клуба из Ливерпуля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Boxing Day открывали "Манчестер Сити" и "Эвертон".
Хозяева в начале матча вышли вперёд. На 14-й минуте голом отметился Бернарду Силва. Ближе к концу тайма гости сравняли счёт – Ндиайе отметился взятием ворот. Также на 42-й минуте украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко получил предупреждение.
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На 52-й минуте Миколенко допустил ошибку, приведшую к пенальти в ворота гостей. Холанд стоял на точке, но ворота Пикфорда не поразил – английский вратарь вытянул мяч. Холанд забил на добивании, но попал в положение вне игры. Больше голов не было.
"Манчестер Сити" в турнирной таблице седьмые с 28-ю очками. "Эвертон" - 15-й с 17-ю баллами
Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Манчестер
Манчестер Сити – Эвертон 1:1
Голы: Бернарду Силва (14) – Ндиайе (36)
Видеообзор матча:
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