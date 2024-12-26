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Победа на характере в лондонском дерби. Челси – Фулхэм 1:2. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

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Победа на характере в лондонском дерби. Челси – Фулхэм 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонское дерби. Встречались "Челси" и "Фулхэм".

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник "Челси" Коул Палмер. "Фулхэм" нанёс два удара в створ, но голами не отметился.

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Во втором тайме всё было наоборот. Ближе к концу матча "Фулхэм" сравнял счёт, а на пятой компенсированной минуте второго тайма забил Родриго Муниз и вывел "Фулхэм" вперёд.

В турнирной таблице "Челси" на втором месте с 35-ю очками, "Фулхэм" - восьмой с 28-ю очками.

Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Лондон

Челси – Фулхэм 1:2

Голы: Палмер (16) – Уилсон (82), Муниз (90+5)

Видеообзор матча:

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Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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