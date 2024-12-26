Победа на характере в лондонском дерби. Челси – Фулхэм 1:2. Обзор матча и видео голов
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонское дерби. Встречались "Челси" и "Фулхэм".
На 16-й минуте счёт открыл полузащитник "Челси" Коул Палмер. "Фулхэм" нанёс два удара в створ, но голами не отметился.
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Во втором тайме всё было наоборот. Ближе к концу матча "Фулхэм" сравнял счёт, а на пятой компенсированной минуте второго тайма забил Родриго Муниз и вывел "Фулхэм" вперёд.
В турнирной таблице "Челси" на втором месте с 35-ю очками, "Фулхэм" - восьмой с 28-ю очками.
Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Лондон
Челси – Фулхэм 1:2
Голы: Палмер (16) – Уилсон (82), Муниз (90+5)
Видеообзор матча:
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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