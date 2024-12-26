Покусали на домашнем поле. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Сыграли команды из нижней десятки.

В первом тайме голов не было. Были моменты, были жёлтые карточки, но на табло к перерыву остались нули.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве. На 47-й минуте вторую жёлтую карточку получил капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш. "Вулверхэмптон" забил спустя 2 минуты, но гол отменили после проверки VAR из-за офсайда.

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Первый гол хозяева забили с углового. Кунья "чистым листом" поразил ворота "Манчестер Юнайтед". Хван Хи Чхан забил на 9-й компенсированной минуте второго тайма и поставил точку.

"Вулверхэмптон" расположился на 17-м месте с 15-ю очками. "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 22-мя очками.

Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Лондон

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Кунья (58), Хван Хи Чхан (90+9)

Видеообзор матча: