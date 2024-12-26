  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Покусали на домашнем поле. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде

Покусали на домашнем поле. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

Сегодня много удивлений

Покусали на домашнем поле. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сыграли команды из нижней десятки.

В первом тайме голов не было. Были моменты, были жёлтые карточки, но на табло к перерыву остались нули.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве. На 47-й минуте вторую жёлтую карточку получил капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш. "Вулверхэмптон" забил спустя 2 минуты, но гол отменили после проверки VAR из-за офсайда.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый гол хозяева забили с углового. Кунья "чистым листом" поразил ворота "Манчестер Юнайтед". Хван Хи Чхан забил на 9-й компенсированной минуте второго тайма и поставил точку.

"Вулверхэмптон" расположился на 17-м месте с 15-ю очками. "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 22-мя очками.

Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Лондон

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Кунья (58), Хван Хи Чхан (90+9)

Видеообзор матча:

По теме
yellow-arrow
Победа на характере в лондонском дерби. Челси – Фулхэм 1:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Снова ничья, но есть нюанс. Манчестер Сити – Эвертон 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости