Покусали на домашнем поле. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
Сегодня много удивлений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сыграли команды из нижней десятки.
В первом тайме голов не было. Были моменты, были жёлтые карточки, но на табло к перерыву остались нули.
В начале второго тайма гости остались в меньшинстве. На 47-й минуте вторую жёлтую карточку получил капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш. "Вулверхэмптон" забил спустя 2 минуты, но гол отменили после проверки VAR из-за офсайда.
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Первый гол хозяева забили с углового. Кунья "чистым листом" поразил ворота "Манчестер Юнайтед". Хван Хи Чхан забил на 9-й компенсированной минуте второго тайма и поставил точку.
"Вулверхэмптон" расположился на 17-м месте с 15-ю очками. "Манчестер Юнайтед" - 14-й с 22-мя очками.
Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Лондон
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Кунья (58), Хван Хи Чхан (90+9)
Видеообзор матча:
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