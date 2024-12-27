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Доказали лидерство.  Ливерпуль – Лестер 3:1. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

На Энфилде была интрига

Доказали лидерство.  Ливерпуль – Лестер 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Boxing Day завершился матчем "Ливерпуля" и "Лестера".

Гости открыли счёт уже на 6-й минуте матча. "Ливерпуль" пытался отыграться и наносил удары. Всего "мерсисайдцы" ударили 10 раз, из них 2 раза по воротам. Одна из таких попыток обернулась голом. Гакпо забил на 45+1 минуте красивым ударом.

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Второй тайм был за "Ливерпулем". На 49-й минуте забил Кёртис Джонс, проводивший 100-й матч за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге. На 82-й минуте Салах поставил точку в матче.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в таблице Премьер-Лиги, набрав 42 очка и с игрой в запасе. "Лестер" - на 18-м месте с 14-ю очками.

Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Ливерпуль

Ливерпуль – Лестер 3:1

Голы: Гакпо (45+1), Джонс (49), Салах (82) – Айю (6)

Видеообзор матча:

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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