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Сложный матч, но главное победа.  Арсенал – Ипсвич 1:0. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

Один из лидеров турнирной таблицы против одного из аутсайдеров

Сложный матч, но главное победа.  Арсенал – Ипсвич 1:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сложный матч выдался для "Арсенала".

В первом тайме Кай Хаверц открыл счёт на 23-й минуте после передачи Леандро Троссарда. "Арсенал" после нанёс ещё удар, но голом он не стал.

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Во втором тайме хозяева пытались поразить ворота гостей тремя ударами – все "вытащил" вратарь. "Ипсвич" также нанёс три удара, но ни одного в створ ворот.

"Арсенал" в турнирной таблице поднялся на второе место, набрав 36 баллов и отстаёт от "Ливерпуля" на 6 очков. "Ипсвич" на 19-м месте с 12-ю баллами.

Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Лондон

Арсенал – Ипсвич 1:0

Гол: Хаверц (23)

Видеообзор матча:

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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