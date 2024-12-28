Сложный матч, но главное победа. Арсенал – Ипсвич 1:0. Обзор матча и видео голов
Один из лидеров турнирной таблицы против одного из аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Сложный матч выдался для "Арсенала".
В первом тайме Кай Хаверц открыл счёт на 23-й минуте после передачи Леандро Троссарда. "Арсенал" после нанёс ещё удар, но голом он не стал.
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Во втором тайме хозяева пытались поразить ворота гостей тремя ударами – все "вытащил" вратарь. "Ипсвич" также нанёс три удара, но ни одного в створ ворот.
"Арсенал" в турнирной таблице поднялся на второе место, набрав 36 баллов и отстаёт от "Ливерпуля" на 6 очков. "Ипсвич" на 19-м месте с 12-ю баллами.
Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Лондон
Арсенал – Ипсвич 1:0
Гол: Хаверц (23)
Видеообзор матча:
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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