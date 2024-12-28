Серия А. Кальяри - Интер 0:3. Видео голов и обзор матча

"Интер" в 18-м туре Серии А одолел "Кальяри“ и благодаря этому возглавил турнирную таблицу. Спокойный, равный первый тайм сменил второй, в котором миланцы снесли соперника.

Впервые с 3-го ноября забил Лаутаро Мартинес. Также отмечались Бастони и Чалханоглу с пенальти.

Серия А. 18-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Интер“ 0:3

Голы: А. Бастони 53, Лаутаро Мартинес 71, Чалханоглу 78 (пен.)