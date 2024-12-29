Серия А. Наполи - Венеция 1:0. Видео гола и обзор матча

Впервые с апреля Джакомо Распадори сумел отличиться за "Наполи". Именно этот гол принес команде победу в матче 18-го тура Серии А против "Венеции".

Неаполитанцы создали достаточно моментов, один из которых оказался результативным. Также вспоминаем нереализованный пенальти от Лукаку.

Серия А. 18-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Венеция“ 1:0

Гол: Распадори 79

Нереализованный пенальти: Лукаку 37 (вратарь)