Серия А. Наполи - Венеция 1:0. Видео гола и обзор матча
Борьба с Интером за лидерство продолжается
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Впервые с апреля Джакомо Распадори сумел отличиться за "Наполи". Именно этот гол принес команде победу в матче 18-го тура Серии А против "Венеции".
Неаполитанцы создали достаточно моментов, один из которых оказался результативным. Также вспоминаем нереализованный пенальти от Лукаку.
Серия А. 18-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Венеция“ 1:0
Гол: Распадори 79
Нереализованный пенальти: Лукаку 37 (вратарь)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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