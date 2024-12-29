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АПЛ. Лестер - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Наконец-то победа Гвардиолы

АПЛ. Лестер - Манчестер Сити 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В равной игре между "Лестером" и "Манчестер Сити" победу одержали вторые. "Лисы" не сумели реализовать ни один из своих моментов, хотя возможности были.

"Горожане" прерывают пятиматчевую безвыигрышную серию. Сейчас они занимают 5-е место в АПЛ. "Лестер" до сих пор в зоне вылета.

Английская Премьер-лига, 19 тур

"Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Лестер" - "Манчестер Сити“ 0:2

Голы: Савиньо 21, Холанд 74

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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