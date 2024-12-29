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АПЛ. Вест Хэм - Ливерпуль 0:5. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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АПЛ. Вест Хэм - Ливерпуль 0:5. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Лидер АПЛ не сбавляет обороты. В очередном матче чемпионата "Ливерпуль" одержал убедительную победу. Сегодня команда Слота не оставила шансов "Вест Хэму".

"Молотобойцы" так и не сумели ни разу попасть в створ ворот соперника. Гости, зато имели аж 13 точных выстрелов, 5 из которых получились результативными.

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Этони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм" - "Ливерпуль“ 0:5

Голы: Диас (30), Гакпо (40), Салах (44), Александер-Арнолд (54), Жота (84)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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