Отличное начало нового года для подопечных Микеля Артеты. Брентфорд - Арсенал 1:3. Обзор матча и видео голов

Лондонский "Арсенал" прекрасно начал новый 2025 год, одержав выездную победу над "Брентфордом".

Счет в этом поединке открыли хозяева уже на 13-й минуте — отличился Бриан Мбемо. Однако, еще в первом тайме "канониры" отыгрались благодаря точному удару головой от Габриэля Жезуса. Во второй половине матча, в пределах пяти минут забили Микель Мерино и Габриэль Мартинелли, они помогли команде Артеты получить три очка.

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Томас Франк доверил место в стартовом составе "пчел" Егору Ярмолюку, который отыграл весь поединок, а Александр Зинченко появился на поле только в компенсированное арбитром время в конце матча.

По итогам 19-го тура, "Арсенал" поднялся на вторую строчку, набрав 39 очков, а "Брентфорд" занимает 12-е место с 24 зачетными пунктами в чемпионате Англии после 19-ти сыгранных матчей.

Английская Премьер-Лига. 19-й тур, сезон 2024/25

"Брентфорд" - "Арсенал" 1:3

Голы: Мбемо (13) — Жезус (29), Мерино (50), Мартинелли (53)

Видеообзор матча: