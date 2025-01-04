АПЛ. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча
Лондонцы падают
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 20-м туре АПЛ "Ньюкасл" на выезде переиграл "Тоттенхэм". Все голы были забиты в первом тайме. Во второй части гости прекрасно перекрыли соперника - уровень их угрозы в атаке был невысоким.
"Ньюкасл" занимает 5-е место в АПЛ. "Шпоры" уже на 12-й позиции - они не побеждают 4 игры подряд.
АПЛ, 20-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл“ 1:2
Голы: Соланке (4) - Гордон (6), Исак (38)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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