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АПЛ. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Лондонцы падают

АПЛ. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 20-м туре АПЛ "Ньюкасл" на выезде переиграл "Тоттенхэм". Все голы были забиты в первом тайме. Во второй части гости прекрасно перекрыли соперника - уровень их угрозы в атаке был невысоким.

"Ньюкасл" занимает 5-е место в АПЛ. "Шпоры" уже на 12-й позиции - они не побеждают 4 игры подряд.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл“ 1:2

Голы: Соланке (4) - Гордон (6), Исак (38)

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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