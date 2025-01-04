АПЛ. Манчестер Сити - Вест Хэм 4:1. Видео голов и обзор матча
Неужели возвращаются?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 20-м туре АПЛ "Манчестер Сити" уверенно одолел "Вест Хэм". Болельщики наконец увидели старую родную команду.
"Горожане" размещаются на 6-м, еврокубковом месте. У "Вест Хэма" дела хуже - 13-я позиция (между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед").
Английская Премьер-лига, 20 тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Майк Солсбери
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм“ 4:1
Голы: Цоуфал 10 (авт.), Холанд 42, 55, Фоден 58 - Фуллькруг 71
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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