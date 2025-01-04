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АПЛ. Манчестер Сити - Вест Хэм 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Неужели возвращаются?

АПЛ. Манчестер Сити - Вест Хэм 4:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 20-м туре АПЛ "Манчестер Сити" уверенно одолел "Вест Хэм". Болельщики наконец увидели старую родную команду.

"Горожане" размещаются на 6-м, еврокубковом месте. У "Вест Хэма" дела хуже - 13-я позиция (между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед").

Английская Премьер-лига, 20 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Солсбери

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм“ 4:1

Голы: Цоуфал 10 (авт.), Холанд 42, 55, Фоден 58 - Фуллькруг 71

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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