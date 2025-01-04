АПЛ. Борнмут - Эвертон 1:0. Видео гола и обзор матча

Первый тайм матча между "Борнмутом" и "Эвертоном" прошел преимущественно в центре поля, в обоюдной борьбе. Во втором тайме "вишенки" проявили больше желания, чтобы победить, и судьба им помогла.

Гол Брукса приносит команде Забарного 3 очка. Сейчас они занимают 7-е место в турнирной таблице. "Ириски", в свою очередь, 16-е.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

"Борнмут" - "Эвертон“ 1:0

Гол: Брукс (77)