АПЛ. Кристал Пэлас - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

"Челси" не удержало победу над "Кристал Пэлас“ в 20-м туре АПЛ. "Синие" неплохо контролировали ход поединка, наседали на ворота соперников, во время чего удалось однажды забить.

Однако активный второй тайм от хозяев продемонстрировал, что они не хотят сдаваться. В конце концов в конце игры им удалось сравнять. "Челси" - на 4-м месте, их соперник - на 15-м.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Кристал Пэлас" - "Челси“ 1:1

Голы: Матета (82) - Палмер (14)