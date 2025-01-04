  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Кристал Пэлас - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

АПЛ. Кристал Пэлас - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Неужели снова кризис?

АПЛ. Кристал Пэлас - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" не удержало победу над "Кристал Пэлас“ в 20-м туре АПЛ. "Синие" неплохо контролировали ход поединка, наседали на ворота соперников, во время чего удалось однажды забить.

Однако активный второй тайм от хозяев продемонстрировал, что они не хотят сдаваться. В конце концов в конце игры им удалось сравнять. "Челси" - на 4-м месте, их соперник - на 15-м.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Кристал Пэлас" - "Челси“ 1:1

Голы: Матета (82) - Палмер (14)

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут - Эвертон 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити - Вест Хэм 4:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча
Челси (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости