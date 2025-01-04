АПЛ. Кристал Пэлас - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
Неужели снова кризис?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" не удержало победу над "Кристал Пэлас“ в 20-м туре АПЛ. "Синие" неплохо контролировали ход поединка, наседали на ворота соперников, во время чего удалось однажды забить.
Однако активный второй тайм от хозяев продемонстрировал, что они не хотят сдаваться. В конце концов в конце игры им удалось сравнять. "Челси" - на 4-м месте, их соперник - на 15-м.
АПЛ, 20-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
"Кристал Пэлас" - "Челси“ 1:1
Голы: Матета (82) - Палмер (14)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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