АПЛ. Брайтон - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча

Лондонский "Арсенал" второй раз в сезоне потерял очки в противостоянии с "Брайтоном". Команда Артеты сумела забить достаточно быстрый гол, но удержать преимущество не удалось. Во втором тайме "чайки" заработали и реализовали пенальти.

Последние полчаса времени "Арсенал" не наиграл на гол, а вот хозяева вполне могли вырывать победу. Однако, ничья. Отставание "канониров" от лидера чемпионата составляет 5 очков, а также "Ливерпуль" имеет две игры в запасе.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Брайтон" - "Арсенал“ 1:1

Голы: Педро (61, с пенальти) - Нванери (16)