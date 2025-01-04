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АПЛ. Брайтон - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Так до чемпионства не дойти

АПЛ. Брайтон - Арсенал 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" второй раз в сезоне потерял очки в противостоянии с "Брайтоном". Команда Артеты сумела забить достаточно быстрый гол, но удержать преимущество не удалось. Во втором тайме "чайки" заработали и реализовали пенальти.

Последние полчаса времени "Арсенал" не наиграл на гол, а вот хозяева вполне могли вырывать победу. Однако, ничья. Отставание "канониров" от лидера чемпионата составляет 5 очков, а также "Ливерпуль" имеет две игры в запасе.

АПЛ, 20-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Брайтон" - "Арсенал“ 1:1

Голы: Педро (61, с пенальти) - Нванери (16)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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