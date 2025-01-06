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Гегемония парижан продолжается.  ПСЖ – Монако 1:0. Обзор матча и видео голов

Видео (зарубеж)

ПСЖ выиграл третий Суперкубок Франции подряд

Гегемония парижан продолжается.  ПСЖ – Монако 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" в матче Суперкубка противостоял "Монако".

В первом тайме парижане доминировали. Нанесли пять ударов в створ, но все вытащил Кён. "Монако" же ударило по воротам дважды. Команды ушли на перерыв без забитых голов.

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Клубы во втором тайме усилили игру заменами. Лишь в компенсированное ко второму тайму время, болельщики увидели гол. На 90+2 второй отметился Усман Дембеле.

"ПСЖ" третий раз подряд выиграл Суперкубок. Гегемония парижан стартовала с 2013 года и лишь в 2021 году "Лиллю" её удалось прервать.

Суперкубок Франции. Доха

ПСЖ – Монако 1:0

Голы: Дембеле (90+2)

Видеообзор матча:

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Суперкубок Франции Монако “ПСЖ”
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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