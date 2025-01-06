Гегемония парижан продолжается. ПСЖ – Монако 1:0. Обзор матча и видео голов
ПСЖ выиграл третий Суперкубок Франции подряд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" в матче Суперкубка противостоял "Монако".
В первом тайме парижане доминировали. Нанесли пять ударов в створ, но все вытащил Кён. "Монако" же ударило по воротам дважды. Команды ушли на перерыв без забитых голов.
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Клубы во втором тайме усилили игру заменами. Лишь в компенсированное ко второму тайму время, болельщики увидели гол. На 90+2 второй отметился Усман Дембеле.
"ПСЖ" третий раз подряд выиграл Суперкубок. Гегемония парижан стартовала с 2013 года и лишь в 2021 году "Лиллю" её удалось прервать.
Суперкубок Франции. Доха
ПСЖ – Монако 1:0
Голы: Дембеле (90+2)
Видеообзор матча:
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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